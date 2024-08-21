Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гімарайнш розгромив Зрінські в кваліфікцаії Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 21 серпня, 21:48
Гімарайнш розгромив Зрінські в кваліфікцаії Ліги конференцій

Португальський Гімарайнш здобув розгромну перемогу над Зрінські з Боснії та Герцеговнии в межах плейоф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля. Зазначимо, що наступна гра запланована на 29 серпня.

Ліга конференцій УЄФА-2024/2025 — Кваліфікація
Плейоф, перший матч, 21 серпня

Гімарайнш (Португалія) — Зрінські (Боснія і Герцеговина) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Мангас, 2:0 - 51 Борекович, 3:0 - 88 Мендеш

Зазначимо, що у вирішальному відбірковому етапі до групового етапу Ліги конференцій змагатиметься криворізький Кривбас. Підопічні Юрія Вернидуба в першій грі плейоф зіграють з іспанським Бетісом. Поєдинок відбудеться завтра, 22 серпня. Початок — о 21:00 за київським часом.

Гімарайнш Ліга конференцій Зрінські

Ліга конференцій

Кривбас — Бетіс: онлайн-трансляція
Кривбас — Бетіс: де дивитися матч Ліги конференцій
Додаткові проблеми для Кривбаса: Бетіс завершує підписання форварда Барселони
Геккен зіграв внічию з естонським Пайде у Лізі конференцій
Ноах впевнено переміг АЕК у матчі 3 етапу кваліфікації Ліги конференцій

Останні новини