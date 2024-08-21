Гімарайнш розгромив Зрінські в кваліфікцаії Ліги конференцій

Португальський Гімарайнш здобув розгромну перемогу над Зрінські з Боснії та Герцеговнии в межах плейоф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля. Зазначимо, що наступна гра запланована на 29 серпня.

Ліга конференцій УЄФА-2024/2025 — Кваліфікація

Плейоф, перший матч, 21 серпня

Гімарайнш (Португалія) — Зрінські (Боснія і Герцеговина) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Мангас, 2:0 - 51 Борекович, 3:0 - 88 Мендеш

Зазначимо, що у вирішальному відбірковому етапі до групового етапу Ліги конференцій змагатиметься криворізький Кривбас. Підопічні Юрія Вернидуба в першій грі плейоф зіграють з іспанським Бетісом. Поєдинок відбудеться завтра, 22 серпня. Початок — о 21:00 за київським часом.