Новачок АПЛ оголосив про трансфер гравця Наполі

Півзахисник Наполі Єнс Каюсте став гравцем Іпсвіча.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Наполі отримає 1,5 млн євро за оренду гравця, а також ще 12 млн, коли Іпсвіч зобов'язаний буде викупити гравця в разі збереження місця в АПЛ за підсумком сезону.

Välkommen, Jens! 🤝 — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) August 19, 2024

Каюсте став гравцем Наполі у 2023 році, коли перейшов з Реймса. У минулому сезоні він зіграв 35 матчів, у яких віддав 2 асисти.

Іпсвіч минулого сезону здобув путівку в АПЛ. Востаннє команда виступала в еліті ще в сезоні-2001/02. У першому турі "трактористи" поступились Ліверпулю.