Українець Варфоломеєв забив перший гол у поточному сезоні чемпіонату Чехії

Півзахисник молодіжної збірної України і Слована з Лібереця Іван Варфоломеєв відкрив лік своїм голам у поточному розіграші чемпіонату Чехії. 20-річний українець відзначився у матчі 13 туру проти команди Словацко (4:0).

Українець вийшов з перших хвилин і забив другий гол своїй команди.

Відзначимо, що для українського опорника це не перший м'яч за чеську команду. Він забив один гол у чемпіонаті в минулому сезоні, ще двічі відзначався в матчах Кубку Чехії.

У цьому сезоні Варфоломеєв зіграв у 6 матчах за чеський клуб в чемпіонаті. Він став гравцем Слована влітку 2022 року, до того захищав кольори молодіжної команди Руха.

Після цієї перемоги Слован майже наздогнав Словацко у турнірній таблиці, набравши 15 очок після 12 турів. Команда, за яку виступає українець, знаходиться на 8 позиції.