Півзахисник Манчестер Юнайтед близький до трансферу в табір чемпіонів Італії

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 09:11
Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну може вже взимку змінити клуб. 

Про це повідомляє Sky Sports.

Інтерес до 20-річного футболіста продовжує активно проявляти Наполі, який хотів підписати гравця ще влітку.

Майну неодноразово заявляв, що хоче боротись за місце в основному складі "манкуніанців", але цього сезону йому мало це вдається. Із високою долею вірогідності Коббі перейде до Наполі взимку на правах оренди.

В сезоні-2025/26 Майну зіграв шість матчів у всіх турнірах (203 хвилини), віддавши одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що один з вінгерів Наполі отримав травму та залишив розташування збірної Італії.

