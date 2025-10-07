Півзахисник Манчестер Юнайтед близький до трансферу в табір чемпіонів Італії

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну може вже взимку змінити клуб.

Про це повідомляє Sky Sports.

Інтерес до 20-річного футболіста продовжує активно проявляти Наполі, який хотів підписати гравця ще влітку.

Майну неодноразово заявляв, що хоче боротись за місце в основному складі "манкуніанців", але цього сезону йому мало це вдається. Із високою долею вірогідності Коббі перейде до Наполі взимку на правах оренди.

В сезоні-2025/26 Майну зіграв шість матчів у всіх турнірах (203 хвилини), віддавши одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що один з вінгерів Наполі отримав травму та залишив розташування збірної Італії.