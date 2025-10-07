Півзахисник Манчестер Юнайтед близький до трансферу в табір чемпіонів Італії
Коббі Майну
instagram.com/kobbie
Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Майну може вже взимку змінити клуб.
Про це повідомляє Sky Sports.
Інтерес до 20-річного футболіста продовжує активно проявляти Наполі, який хотів підписати гравця ще влітку.
Майну неодноразово заявляв, що хоче боротись за місце в основному складі "манкуніанців", але цього сезону йому мало це вдається. Із високою долею вірогідності Коббі перейде до Наполі взимку на правах оренди.
В сезоні-2025/26 Майну зіграв шість матчів у всіх турнірах (203 хвилини), віддавши одну результативну передачу.
Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що один з вінгерів Наполі отримав травму та залишив розташування збірної Італії.