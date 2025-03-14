Півзахисник ЛНЗ отримав виклик до національної збірної

Півзахисник ЛНЗ Шота Нонікашвілі отримав виклик до збірної Грузії на матчі плейоф Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба черкаського колективу.

Гравець проведе у складі збірної Грузії два матчі плей-офф Ліги націй – 20 та 23 березня проти Вірменії. Підопічні Саньйоля боротимуться за прописку в дивізіоні B.

"Кожен виклик до національної збірної – велика честь для кожного футболіста. Це дуже особлива для мене мить, яка покладає на мене велику відповідальність.

У нас згуртована команда із фантастичною атмосферою. Щоразу відчуваємо, що у нас тече гаряча грузинська кров", – прокоментував цю подію Нонікашвілі.

Зазначимо, що хавбек зіграв у складі збірної Грузії один матч – переможний матч Ліги націй проти Чехії (4:1) у вересні 2024 року.

Раніше Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії.