Турецьке ЗМІ повідомило про інтерес місцевого гранда до Шапаренка

Галатасарай розпочав переговори з Динамо щодо підписання Миколи Шапаренка.

Про це повідомляє турецьке видання A Spor.

За інформацією джерела, чинні чемпіони Туреччини хочуть завершити трансфер уже найближчим часом. Ринкова вартість 25-річного хавбека складає 9 мільйонів євро, але президент Динамо Ігор Суркіс заявляв, що оцінює Миколу у 300 млн.

Шапаренко взяв участь в обох матчах Динамо проти Партизана у кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25. У першому поєдинку його красень-гол розпочав розгром сербів.

Також зазначимо, що лідер "біло-синіх" став однієї з небагатьох світлих плям збірної України на Євро-2024. У поєдинку проти Словаччини Шапаренко відзначився голом сам та віддав шедевральний асист на Романа Яремчука.