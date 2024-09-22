Піхальонок: Якщо кожного разу будемо хнюпити ніс, нічого хорошого не вийде

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився емоціями після матчу з Рухом (0:0) в 7 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 та заявив, якщо команда кожного разу буде хнюпити ніс, то нічого хорошого з цього не вийде.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогодні були моменти як у нас, так і у Руха. Вважаю, що це був хороший матч, на жаль, ми не виграли, перервали свою переможну серію. Будемо готуватися до наступної гри.

Ми знали, що суперник буде грати один в один, дуже щільно. Рух завжди підтримує високий темп гри. У нас були моменти, коли щось виходило, а були періоди, коли – ні. Тому такий результат.

Звісно, усі трохи засмучені, адже втратили очки, але нічого страшного, у нас матчі кожні 3-4 дні. Якщо кожного разу будемо хнюпити ніс, нічого хорошого не вийде. Готуємося вже до Лаціо", – сказав Піхальонок.