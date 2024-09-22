Піхальонок: Якщо кожного разу будемо хнюпити ніс, нічого хорошого не вийде
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився емоціями після матчу з Рухом (0:0) в 7 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 та заявив, якщо команда кожного разу буде хнюпити ніс, то нічого хорошого з цього не вийде.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Сьогодні були моменти як у нас, так і у Руха. Вважаю, що це був хороший матч, на жаль, ми не виграли, перервали свою переможну серію. Будемо готуватися до наступної гри.
Ми знали, що суперник буде грати один в один, дуже щільно. Рух завжди підтримує високий темп гри. У нас були моменти, коли щось виходило, а були періоди, коли – ні. Тому такий результат.
Звісно, усі трохи засмучені, адже втратили очки, але нічого страшного, у нас матчі кожні 3-4 дні. Якщо кожного разу будемо хнюпити ніс, нічого хорошого не вийде. Готуємося вже до Лаціо", – сказав Піхальонок.
Зазначимо, що кияни втратили можливість очолили турнірну таблицю з відривом від Полісся. В активі київського клубу 16 з 18 можливих очок за 6 матчів.
Наступний матч Динамо зіграє проти Лаціо у 1 турі основного етапу Ліги Європи. Матч відбудеться 25 вересня, у Гамбурзі на стадіоні "Volkspark". Початок – о 22:00 за київським часом.