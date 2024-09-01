Піхальонок — про Лігу націй: Чекаю перемоги в кожній грі

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок розповів про адаптацію в команді та поділився очікуваннями від матчів у Лізі націй у складі збірної України.

Про це він розповів на YouTube-каналі клубу.

"Адаптація добре пройшла. Я вже не раз казав, що дуже дякую хлопцям, тренерському штабу, керівникам клубу. Мене дуже файно прийняли, і тому адаптація дуже файно пройшла. І дякую вболівальникам за підтримку. Буду далі намагатися радувати їх своєю грою. Я дуже радий повернутися в збірну України. На жаль, я пропустив Євро — може, через травму, може, через щось інше, не знаю. Від Ліги націй чекаю перемоги в кожній грі. Будемо йти крок за кроком", — сказав Піхальонок.

Нагадаємо, що вже в суботу, 7 вересня, відбудеться перший матч Ліги Націй. Україна у номінальному для себе домашньому матчі прийматиме збірну Албанії. Зустріч пройде у Празі, на "Epet" арені. Початок — о 21:45 за київським часом.