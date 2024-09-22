Кабаєв: Будемо налаштовуватися на Лаціо так само, як на Рух

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв поділився очікуваннями від матчу проти Лаціо в основному етапу Ліги Європи після гри з Рухом (0:0) в 7 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже добре, що гра вже за чотири дні. Уся Україна буде дивитися на нас, сподіваюся, багато людей прийде на трибуни, ми граємо за свою країну на євроарені.

Але в нас був Рух, попереду Лаціо, після нього Лівий берег… Будемо налаштовуватися на Лаціо так само, як на Рух. Дуже цікаво, я та команда чекаємо на цей матч, будемо віддавати все, аби привезти додому очки.

Ми рухаємося крок за кроком. Тренер скаже про подальший наш розклад, і будемо готуватися. Але Лаціо – хороша команда, тут слабких немає. Тож буде цікаво. Ми вже грали проти хороших команд, підняли планку, вболівальники чекають від нас результату, тож потрібно її втримати – і це завдання-мінімум", – сказав Кабаєв.