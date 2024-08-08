Осасуна орендує Сарагосу у Баварії

Іспанський хавбек мюнхенської Баварії Браян Сарагоса на правах оренди посилить Осасуну.

Про це повідомляє журналіст Маркос Беніто у соцмережі "Х".

Сарагоса приєднався до німецького гранда взимку. У Бундеслізі півзахисник зіграв 7 матчів, результативними діями не відзначився.

На Батьківщині Браян виступав за Гранаду, вихованцем цього клубу він і є.

В жовтні минулого року дебютував за збірну Іспанії, але після цього не викликався до табору національної команди. Портал transfermarkt оцінює його в 12 млн євро.

Мюнхенський клуб також може продати захисника збірної Марокко у Манчестер Юнайтед.