Манчестер Юнайтед близький до підписання Мазрауї
Захисник Баварії та збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї близький до переходу в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
"Червоні дияволи" вже погодили особисті умови з 26-річним марокканцем та запевнили гравця, що угода з мюнхенцями буде завершена.
Зазначається, що правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака продовжить кар'єру у Вест Гемі. Англієць погодився на перехід у лондонський клуб, незабаром будуть узгоджені останні деталі між командами.
Нагадаємо, що до Баварії Мазрауї виступав за Аякс. У жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.
Минулого сезону марокканець провів за мюнхенський клуб 29 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.