Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Юнайтед близький до підписання Мазрауї

Станіслав Лисак — 2 серпня, 09:53
Манчестер Юнайтед близький до підписання Мазрауї

Захисник Баварії та збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

"Червоні дияволи" вже погодили особисті умови з 26-річним марокканцем та запевнили гравця, що угода з мюнхенцями буде завершена.

Зазначається, що правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака продовжить кар'єру у Вест Гемі. Англієць погодився на перехід у лондонський клуб, незабаром будуть узгоджені останні деталі між командами.

Нагадаємо, що до Баварії Мазрауї виступав за Аякс. У жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.

Минулого сезону марокканець провів за мюнхенський клуб 29 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.

Чемпіонат Англії, АПЛ Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Нуссаїр Мазрауї

Нуссаїр Мазрауї

Манчестер Юнайтед підпише гравця, який публічно підтримував Палестину
Вест Гем близький до трансферу захисника Баварії
Кілька гравців основи Баварії відновилися від травми напередодні матчу з Арсеналом
Троє гравців Баварії повернулися до основної групи напередодні матчу з Галатасараєм
Мазрауї тренувався індивідуально після зустрічі з керівництвом Баварії

Останні новини