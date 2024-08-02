Манчестер Юнайтед близький до підписання Мазрауї

Захисник Баварії та збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї близький до переходу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

"Червоні дияволи" вже погодили особисті умови з 26-річним марокканцем та запевнили гравця, що угода з мюнхенцями буде завершена.

Зазначається, що правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака продовжить кар'єру у Вест Гемі. Англієць погодився на перехід у лондонський клуб, незабаром будуть узгоджені останні деталі між командами.

🚨🔴🇲🇦 #PL |



✅️ Manchester United has informed Noussair Mazraoui that the deal will be finalized



✈️ Mazraoui awaits green light to leave Bayern Munich tour



⏳️Last details to be settled between MU and WH but Wan Bissaka has given his OK🆗️ to join the Hammers



W… https://t.co/lxJTGJ9usQ pic.twitter.com/FhefHPkmLq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2024

Нагадаємо, що до Баварії Мазрауї виступав за Аякс. У жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.

Минулого сезону марокканець провів за мюнхенський клуб 29 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.