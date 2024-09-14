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Де Брейне може завершити кар'єру у збірній — ЗМІ

Володимир Кук — 14 вересня, 16:33
Де Брейне може завершити кар'єру у збірній — ЗМІ
Кевін Де Брейне
Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне може завершити кар'єру у збірній Бельгії.

Про це повідомляє Net Nieuwsblad.

Зазначимо, що після поразки 0:2 від Франції в Лізі націй, Де Брейне публічно розкритикував партнерів по команді. Низка бельгійських ЗМІ вважають, що півзахисник має намір піти зі збірної.

Головний тренер Бельгії Доменіко Тедеско сподівається переконати бельгійця. Найближчим часом він поговорить з 33-річним гравцем.

Загалом за збірну Де Брейне зіграв 102 матчі, у яких відзначився 26 забитими м'ячами та віддав 46 результативних передач.

Нагадаємо, раніше через конфлікт із Тедеско зі збірної Бельгії пішов воротар Реала Тібо Куртуа.

Кевін Де Брейне Тедеско збірна Бельгії з футболу

Кевін Де Брейне

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