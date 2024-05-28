Тедеску пояснив відсутність Куртуа в складі збірної Бельгії на Євро-2024
Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа ще не готовий до виступу на чемпіонаті Європи-2024.
Цитує фахівця RTBF.
"Тібо був чесний із самого початку. Він знає своє тіло краще, ніж будь-хто інший.
Він щойно повернувся на поле, а матчі кожні три чи чотири дні на великому турнірі — це зовсім інша річ. Ми взяли це до уваги і вважали, що він не готовий до чемпіонату Європи", — сказав Тедеско.
Напередодні збірна Бельгії з футболу оголосила розширений склад гравців на чемпіонат Європи-2024. До заявки не потрапив голкіпер Реала Тібо Куртуа, який пропустив більшу частину сезону через травму коліна і лише нещодавно повернувся на поле.