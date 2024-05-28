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Тедеску пояснив відсутність Куртуа в складі збірної Бельгії на Євро-2024

Олександр Булава — 28 травня, 16:20
Тедеску пояснив відсутність Куртуа в складі збірної Бельгії на Євро-2024

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа ще не готовий до виступу на чемпіонаті Європи-2024.

Цитує фахівця RTBF.

"Тібо був чесний із самого початку. Він знає своє тіло краще, ніж будь-хто інший.

Він щойно повернувся на поле, а матчі кожні три чи чотири дні на великому турнірі — це зовсім інша річ. Ми взяли це до уваги і вважали, що він не готовий до чемпіонату Європи", — сказав Тедеско.

Напередодні збірна Бельгії з футболу оголосила розширений склад гравців на чемпіонат Європи-2024. До заявки не потрапив голкіпер Реала Тібо Куртуа, який пропустив більшу частину сезону через травму коліна і лише нещодавно повернувся на поле.

Тедеско збірна Бельгії з футболу Євро-2024 Тібо Куртуа

Тібо Куртуа

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