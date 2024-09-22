Півзахисник Барселони може підписати новий контракт з клубом

Півзахисник Барселони Гаві близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, каталонці планують перепідписати угоду з іспанцем до 2029 року. Нинішній контракт футболіста закінчується влітку 2026 року.

Зазначимо, що Гаві є вихованцем Барселони. У сезоні 2024/25 футболіст на поле не виходив, через травму хрестоподібних звʼязок коліна та меніску, яку отримав у листопаді 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного гравця в 90 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Барселона планує продовжити контракт із півзахисником Педрі.