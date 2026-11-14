Хочеться десь віддати той боржок: Михалик спрогнозував результат матчу Північна Ірландія – Україна

Колишній захисник київського Динамо Тарас Михалик зробив прогноз на поєдинок п'ятого туру Ліги націй, у якому збірна України на виїзді зіграє проти Північної Ірландії.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю BLIK.

"Не скажу вам, хто наразі є фаворитом. До матчу шанси 50 на 50 – явного фаворита в цій парі я не виділю. Хотілося б диктувати свої умови, але ситуація така, що побачимо, якою буде наша збірна.

Думаю, що все завершиться нашою мінімальною перемогою. Тут немає різниці, який рахунок, головне – перемога. Хочеться десь віддати той боржок. Рахунок 1:0 мене влаштує на 100%, тому що якщо ще й не пропустити, то забити один м'яч – цілком достатньо", – сказав Михалик.