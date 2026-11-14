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Хочеться десь віддати той боржок: Михалик спрогнозував результат матчу Північна Ірландія – Україна

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 10:52
Хочеться десь віддати той боржок: Михалик спрогнозував результат матчу Північна Ірландія – Україна
Північна Ірландія – Україна: прогноз Михалика
Getty Images

Колишній захисник київського Динамо Тарас Михалик зробив прогноз на поєдинок п'ятого туру Ліги націй, у якому збірна України на виїзді зіграє проти Північної Ірландії.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю BLIK.

"Не скажу вам, хто наразі є фаворитом. До матчу шанси 50 на 50 – явного фаворита в цій парі я не виділю. Хотілося б диктувати свої умови, але ситуація така, що побачимо, якою буде наша збірна.

Думаю, що все завершиться нашою мінімальною перемогою. Тут немає різниці, який рахунок, головне – перемога. Хочеться десь віддати той боржок. Рахунок 1:0 мене влаштує на 100%, тому що якщо ще й не пропустити, то забити один м'яч – цілком достатньо", – сказав Михалик.

Зазначимо, що матч відбудеться 14 листопада у Белфасті. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.

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