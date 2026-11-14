Легенда Карпат дав чіткий прогноз на наступну гру збірної України

Колишній футболіст львівських Карпат Михайло Кополовець зробив прогноз на поєдинок п'ятого туру Ліги націй, у якому збірна України на виїзді зіграє проти Північної Ірландії.

Своїми думками він поділився в коментарі Sport.ua.

"Вистачає експертів, які скептично оцінюють Лігу націй. Я вважаю, що це престижний міжнародний турнір, який неабияк впливає на імідж його учасників. Дуже сподіваюся, що це прекрасно усвідомлюють і гравці збірної України. Так, у нашої команди є кадрові втрати. Особливо бракуватиме креативного Віктора Циганкова. Згоден, що доведеться протистояти супернику, на боці якого буде шалена підтримка 12-го гравця. Але нам потрібніші три очки. Тому схиляюся до того, що українці потішать згуртованістю та не тільки збережуть у Белфасті свої ворота недоторканними, а й реалізують один із небагатьох гольових моментів. Мій прогноз – 1:0. Переможний гол заб'є Роман Яремчук", – сказав Кополовець.

Зазначимо, що матч відбудеться 14 листопада у Белфасті. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

Після чотирьох турів Північна Ірландія очолює турнірну таблицю, маючи вісім очок в активі. Україна набрала чотири залікові бали та поки розташовується на третій сходинці.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше скептичний прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.