Трансфер вирішили відкласти: нападник молодіжної збірної України – про зірваний перехід у Жирону

20-річний український нападник угорського Дьєра Олександр Пищур пояснив зірваний перехід в іспанську Жирону під час зимового трансферного вікна.

"Так, певні розмови та чутки були. Але, наскільки я розумію, просто не встигли закрити трансфер у зимове вікно, тому його вирішили відкласти. Думаю, що влітку ми ще повернемося до цього питання і знову будемо його обговорювати", – сказав він.

Нападник заявив, що не спілкувався з представниками Жирони. Також він оцінив інформацію, що іспанський клуб хотів підписати його на перспективу.

"Чесно кажучи, ні, я поки що ні з ким із представників Жирони не спілкувався особисто. І про такий конкретний план, про який писала іспанська преса, я теж вперше чую. Тому наразі не можу сказати нічого конкретного. Бачив лише публікації в медіа, але це більше чутки", – розповів Пищур.

Нагадаємо, що Пищур є вихованцем чернігівської Десни. Олександр має за своєю спиною Мункач та ряд угорських клубів – Кішварду, Академію Пушкаша та Дьєр.

20-річний нападник, зріст якого складає понад два метри, взяв участь у 2 матчах (124 ігрові хвилини) за молодіжку України. Результативними діями у зіграних поєдинках не відзначався.