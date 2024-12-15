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Більшу частину життя віддав Шахтарю: у 83-річному віці помер легендарний гравець та тренер "гірників"

Руслан Травкін — 15 грудня 2024, 16:29
Більшу частину життя віддав Шахтарю: у 83-річному віці помер легендарний гравець та тренер гірників
Олексій Дрозденко
Шахтар

Пішов у засвіти легенда донецького Шахтаря Олексій Дрозденко.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Причини смерті невказані. Йому було 83 роки.

В якості гравця Дрозденко виступав за "гірників" 11 сезонів (1962-1973). За клуб відіграв 165 матчів.

Потім працював на різних посадах у тренерських штабах команди (1975-1991, 1991-94, 1997-1999 та 1999-2008). З жовтня до грудня 1999 року був виконувачем обов'язків головного тренера першої команди.

Також був тренером та спортивним директором донецького Олімпіка. У 1997 році отримав нагороду Заслужений тренер України.

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Шахтар

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