Більшу частину життя віддав Шахтарю: у 83-річному віці помер легендарний гравець та тренер "гірників"

Пішов у засвіти легенда донецького Шахтаря Олексій Дрозденко.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Причини смерті невказані. Йому було 83 роки.

В якості гравця Дрозденко виступав за "гірників" 11 сезонів (1962-1973). За клуб відіграв 165 матчів.

Потім працював на різних посадах у тренерських штабах команди (1975-1991, 1991-94, 1997-1999 та 1999-2008). З жовтня до грудня 1999 року був виконувачем обов'язків головного тренера першої команди.

Також був тренером та спортивним директором донецького Олімпіка. У 1997 році отримав нагороду Заслужений тренер України.