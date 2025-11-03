Піхальонок подав до суду на Дніпро-1 через борги

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок подав судову заяву про визнання грошових вимог до Дніпра-1, за який виступав у період з 2020 по 2024 роки.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Футболіст звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області. Заява стала можливою у зв’язку з відкриттям справи про банкрутство Дніпра-1, ініційованої Шахтарем.

Донеччани раніше подали позов через невиплату клубом частки від трансферу Піхальонка до Динамо, який відбувся минулого року.

Нагадаємо, нещодавно півзахисник Буковини Євген Підлепенець, який грав за Дніпро-1 у 2023 році, також подав аналогічну заяву щодо компенсації у розмірі 800 тисяч гривень.

Раніше Піхальонок прокоментував матч проти донецького Шахтаря.