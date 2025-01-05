На жаль, у нас нічого не вийшло: Піхальонок – про виступи в Єврокубках

Хавбек київського Динамо Олександр Піхальонок оцінив свої перші півроку в складі команди. Він зазначив, що краще показати себе завадила травма, а також визнав, що в єврокубках клуб демонстрував не найкращі результати.

Його слова цитує пресслужба "біло-синіх".

"Якщо казати особисто про себе – спершу все складалося добре, поки не отримав травму. На жаль, вона вибила мене надовго. Тож сподіваюся зараз плідно провести збори, аби більше таке не повторилося. Треба підготувати себе якомога кращим чином. Стосовно підсумків півріччя для команди, у чемпіонаті – все добре, будемо надалі так само продовжувати. Що ж до єврокубків – на жаль, у нас нічого не вийшло. Залишилось дві гри. Шансів на прохід до наступного раунду вже немає, але все одно треба грати на всі сто відсотків і намагатись здобувати очки для України у таблиці коефіцієнтів", – сказав він.

Піхальонок приєднався до киян влітку. 27-річний гравець забив 4 голи і віддав 1 асист за 16 матчів.

Нагадаємо, Володимир Бражко також визнав, що Динамо провалило виступи у Лізі Європи.