Франція обійшла Італію в боротьбі за перше місце групи, Бельгія ледь не вилетіла до Дивізіону В

У неділю, 17 листопада, груповий етап Ліги націй сезону-2024/25 завершився для команд Дивізіону А групи 2.

Ізраїль у домашньому матчі з Бельгією вирвав перемогу, яка дозволила команді Ран Бен-Шимона наздогнати команду Доменіко Тедеско за очками. Але через гірші результати в очних зустрічах (перемога Бельгії 3:1, перемога Ізраїля 1:0), "синьо-білі" вилетіли до другого за силою дивізіону. "Дияволи" у свою чергу зіграють з командою з Дивізіона В у матчі за право виступати в Дивізіоні А у наступному сезоні.

Франція та Італія достроково заробили собі місце у плейоф турніру, тому їхня очна зустріч закривала лише питання щодо переможця квартету.

"Les Bleus" перемогли 3:1, а команди набрали однакову кількість очок. До того ж в очних зустрічах у них паритет (італійці перемогли у першому матчі 3:1). Все вирішила різниця голів: у Франції вона +6, а у Італії +5.

Турнірна таблиця групи А2 Ліги націй

Франція – 13 очок (+6 різниця забитих/пропущених); Італія – 13 (+5) Бельгія – 4 (-3) Ізраїль – 4 (-8)

Варто зазначити, що Франція та Італія приєдналися у плейоф до Португалії, Німеччини та Іспанії, які також достроково забезпечили собі місце у чвертьфіналі турніру.

А Ізраїль у свою чергу разом зі Швейцарією та Боснією і Герцеговиною, які ще зіграють свої матчі шостого туру, залишили найсильніший дивізіон.