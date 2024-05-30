Підкорив серце через Instagram: Історія кохання Георгія та Лізи Судакових

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков у 21 рік не лише перспективний футболіст та ціль багатьох європейських клубів, а й коханий чоловік та люблячий батько.

Своє кохання Жора, так його зазвичай називають партнери по команді та рідні, знайшов ще у 2019 році. Їхня історія із Єлизаветою Передньою розпочалася, як зараз не дивно, із переписки в Instargam. Ініціатором став Георгій, який у цікавий спосіб "підкатив" до дівчини.

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Спочатку він відповів на розповідь Лізи в Instargam: "А ми випадково ніде не зустрічалися?", на що дівчина відповіла: "Ні, а що обличчя знайоме?", Георгій вказав, що склалося враження, наче вже спілкувалися. Ліза вчергове написала своє "Ні", але й тут футболіст не розгубився та видав: "Значить почнемо, ти ж не проти?"

Так і було покладено початок відносин, які переросли в сім’ю. Складно визначити, коли саме Ліза та Георгій стали парою, однак перша спільна світлина у мережі з’явилася у березні 2020 року. Потім, звісно, квіти від коханого та спільний відпочинок за кордоном.

Більше, ніж через рік Судаков освідчився своїй дівчині в Києві. Відповідну світлину Ліза опублікувала у своєму Instagram. Жора й тут відзначився, залишивши коментар: "Пора змінювати прізвище у профілі".

Через декілька днів після цієї приголомшливої новини закохані ще більше шокували. На фото із Домінікани їх було уже троє.

Як стало відомо згодом, пропозиція відбулася на гендер паті. Пара придумала цікавий спосіб, щоб дізнатися стать дитини. Ліза кинула м’яч, Жора пробив і… дівчинка. Шалені емоції, привітання рідних та очікування на донечку.

Ще раніше Єлизавета в одному із інтерв’ю повідомляла, що вони планують дитину та готові до цього, попри такий ранній вік.

Під час вагітності пара заручилася, але весілля ще не встигла відгуляти, а у квітні 2022 року на світ з’явилася Мілана Судакова. Батько як належить зустрів своїх дівчаток вдома. Безліч кульок, подарунків та квітів. Відтак, у закоханих розпочався новий етап у житті, маленька Мілана з кожним днем тішила своїх батьків все більше і більше.

Перші місяці сім’я Судакових жила поблизу Львова, адже перебувати в Києві було досить небезпечно через повномасштабне вторгнення Росії. Згодом вони таки повернулися до столиці.

За цей період Ліза стала справжньою підтримкою та опорою для свого чоловіка. Вона часто відвідує поєдинки, емоційно проживає кожен момент Георгія на полі та, попри результат, завжди поруч із ним. Така підтримка точно надихає Жору викладатися на полі на всі 100 відсотків та ставати одним із топів.

Зараз можемо спостерігати, як активно Судаков веде свою сторінку в Instargam, зокрема, показує свою донечку, з якою проводить час. Аудиторії подобається такий формат, тож вона активно підтримує свого кумира, пишучи коментарі та залишаючи реакції.

Щодо Лізи, то вона наразі насолоджується материнством та часто хизується світлинами із фотосесій у розкішних образах. До цього дівчина позиціонувала себе як майбутня телеведуча. Також вона ставала чемпіонкою України з танців та була тренером з гімнастики. Можливо, після декрету вона повернеться до якоїсь із цих діяльностей.