Стало відомо, коли Шахтар спробує продати Судакова
Донецький Шахтар спробує продати 21-річного півзахисника Георгія Судакова після чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині.
Про це повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X (колишній Twitter).
Керівництво "гірників" сподівається, що виступ гравця на Євро сприятиме підвищенню його трансферної вартості.
Претендентам на Судакова доведеться заплатити близько 70 млн євро. Зазначається, що інтерес Тоттенгема до гравця зберігається.
Європейська першість пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.