Стало відомо, коли Шахтар спробує продати Судакова

Донецький Шахтар спробує продати 21-річного півзахисника Георгія Судакова після чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині.

Про це повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X (колишній Twitter).

Керівництво "гірників" сподівається, що виступ гравця на Євро сприятиме підвищенню його трансферної вартості.

Читайте також : Без Судакова: Став відомий склад олімпійської збірної України на міжнародний турнір у Франції

Претендентам на Судакова доведеться заплатити близько 70 млн євро. Зазначається, що інтерес Тоттенгема до гравця зберігається.

Shakhtar ideally want to sell Giorgi Sudakov after Euro 2024 giving them time to analyse offers. They hope the tournament will also raise Sudakov's value further. Understand it's likely to take close to €70m for suitors to succeed. Spurs interest remains.🇺🇦 pic.twitter.com/f9RQtm4d3g — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 27, 2024

Європейська першість пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.