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Стало відомо, коли Шахтар спробує продати Судакова

Станіслав Лисак — 27 травня, 12:24
Стало відомо, коли Шахтар спробує продати Судакова

Донецький Шахтар спробує продати 21-річного півзахисника Георгія Судакова після чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині.

Про це повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X (колишній Twitter).

Керівництво "гірників" сподівається, що виступ гравця на Євро сприятиме підвищенню його трансферної вартості.

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Претендентам на Судакова доведеться заплатити близько 70 млн євро. Зазначається, що інтерес Тоттенгема до гравця зберігається.

Європейська першість пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

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