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Підгайна та Коваль виступлять на другому дорослому етапі Гран-прі

Олександр Булава — 13 листопада 2026, 18:30
Підгайна та Коваль виступлять на другому дорослому етапі Гран-прі
Артем Коваль та Ірина Підгайна
Reuters

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль виступлять на другому дорослому Гран-прі – Skate America.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Підгайна також звернула увагу на різницю між юніорськими та дорослими стартами, зокрема на атмосферу на турнірі.

"Гран-прі відчувалося по-іншому, ніж юніорські змагання. Дуже класно, що там були й спортивні пари, і Кирило Марсак — ми дружньо підтримували одне одного. Змагання вийшли дуже теплими, ми задоволені і результатами, і прокатами", – сказала спортсменка.

Головним завданням на сезон було виконання технічних мінімумів для участі у світовій першості. За словами Коваля, із цим пара вже впоралася, однак остаточне рішення щодо участі в чемпіонатах залежатиме від результатів та конкуренції з іншими українськими дуетами.

Дебютний етап Гран-прі в канадській Келовні Підгайна та Коваль завершили на восьмому місці із результатом 158,24 бала. Це найкращий результат України в танцях на льоду на рівні Гран-прі з 2021 року. Згодом українці виграли міжнародний турнір Volvo Open Cup у Ризі.

Напередодні Кирило Марсак завершив виступ на Гран-прі Канади, продемонструвавши найкращий за 26 років результат серед українців.

Фігурне катання Ірина Підгайна Артем Коваль

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