В Італії під час фанатської сутички вбили вболівальника Аталанти

У Бергамо трапилась сутичка між вболівальниками Аталанти та Інтера, в ході якої загинув місцевий фанат.

Про це повідомляє Tuttosport.

Трагедія відбулась в ніч з 3 на 4 травня – жертву знайшли за декілька метрів від свого дому. Попередньо, у барі сталась словесна суперечка між вболівальниками, яка переросла у бійку.

Згодом нападник наздогнав свою жертву та вбив ножем, який знайшли неподалеку.

У підсумку, 19-річний хлопець добровільно прийшов до поліції та розповів, що саме він вбив 26-річного Ріккардо Кларіса. У ході допитів з'ясувалось, що юнак належав до одного з фанатських угрупувань "змій", а загиблий – був шанувальником Аталанти.

Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО та очікує подальших процесуальних дій.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині трагічно загинув український футболіст.