У Німеччині трагічно загинув український футболіст Олександр Шворак.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу Тайм.

Відомо, що хлопець, який був 2007 року народження, проживав у Польщі, але поїхав до друзів у столицю Німеччини, Берлін.

Саме там сталася трагедія. Ймовірно, хлопця вбили.

Під публікацією ФК Тайм користувач Танюшка Танюшка (605 друзів, але акаунт закритий) залишила коментар, де назвала його своїм племінником.

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Вона вказує, що він був убитий своїми знайомими. За її словами, матері навіть не дозволили провести огляд тіла, а лише взяли ДНК тест.

Чемпіон намагається знайти підтвердження цієї інформації.