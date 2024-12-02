Показник ставлення до Чорноморця: Петряк – про вилучення у матчі з Олександрією

Півзахисник Чорноморця Іван Петряк вважає, що рішення головного суддів в матчі з Олександрією (0:3) були суперечливими.

Цитує гравця "ТаТоТаке".

Петряк отримав пряму червону картку на 17-й хвилині ги. Хавбек активно сперечався з арбітром після пропущеного першого гола.

"Вини з себе не знімаю. Соромно – насамперед перед пацанами, яких ми підвели. Матюкався, сварився, це – емоції й моя проблема. Але це відбувається з усіма і завжди – майже в кожному матчі гравці та судді говорять на підвищених. І так, арбітри карають за це жовтими, але ніяк не прямими червоними картками… Вигнати з поля двох гравців за лайку в дуже суперечливих ситуаціях – показник ставлення до нашої команди.

І горить саме тому, що досвідченим футболістам важко 15 ігор поспіль терпіти такий безлад. В кожному матчі всі дрібні фоли, кожна боротьба – все в нашу сторону. Плюс – більш очевидні моменти з купою непризначених пенальті...", – заявив Петряк.