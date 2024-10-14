Петраков: До мене ніде не ставилися так, як у Вірменії

Олександр Петраков відчував найкраще ставлення до себе у Вірменії.

Про це він розповів на пресконференції після домашньої поразки від Північної Македонії. Зазначимо, що після цього матчу його звільнили зі збірної Вірменії.

"Ну, напевно, ми, команда (маємо повернути борг – прим.), правильно? Не я один повинен повертати борг. Бачите, зараз програли, знову винна одна людина – я. Я вважаю, що борг мають повертати і футболісти, і команда, правильно?

Стосовно вболівальників я можу вам відверто сказати тільки єдине – просто чудова атмосфера, люди вболівали до останньої хвилини, ніхто не йшов, підтримували хлопців. Можу тільки щиро подякувати.

Прямо кажу – так, як до мене ставилися у Вірменії, до мене не ставилися ніде. Я завжди буду пам'ятати вашу доброту, вболівальників, людей. Дякую вам величезне. Всім журналістам теж дякую", – сказав Петраков.