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Англія впевнено перемогла Фінляндію, Молдова програла Мальті у 4 турі Ліги націй

Олексій Мурзак — 13 жовтня, 21:16
Англія впевнено перемогла Фінляндію, Молдова програла Мальті у 4 турі Ліги націй

У неділю, 13 жовтня, відбувається 8 матчів 4 раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

У центральному матчі дня збірна Англії не мала проблем у зустрічі з Фінляндією. Водночас Мальта сенсаційно перемогла Молдову, а Казахстан поступився Словенії.

В інших поєдинках Вірменія під керівництвом українського тренера Олександра Петракова програла Північній Македонії, а Ліхтенштейн розійшовся миром з Гібралтаром.

Ліга націй сезону-2024/25
4 тур, 13 жовтня

Ліга В

Казахстан – Словенія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 55 Млакар

Фінляндія – Англія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Гріліш, 0:2 – 74 Александер-Арнольд, 0:3 – 84 Райз, 1:3 – 87 Хосконен

21:45 Греція – Ірландія

21:45 Австрія – Норвегія

Ліга С

Вірменія Північна Македонія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 82 Міовські, 0:2 – 85 Алімі

Мальта – Молдова 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Теума (пен)

21:45 Фарерські Острови – Латвія

Ліга D

Ліхтенштейн – Гібралтар 0:0

12 жовтня відбулося 8 матчів у межах 3 раунду Ліги націй УЄФА.

У першому матчі ігрового дня Косово на виїзді перемогло Литву. У другому слоті відбулося два поєдинки – Хорватія оформила камбек проти Шотландії, а Болгарія та Люксембург розписали нульову нічию.

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