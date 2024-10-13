Англія впевнено перемогла Фінляндію, Молдова програла Мальті у 4 турі Ліги націй
У неділю, 13 жовтня, відбувається 8 матчів 4 раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
У центральному матчі дня збірна Англії не мала проблем у зустрічі з Фінляндією. Водночас Мальта сенсаційно перемогла Молдову, а Казахстан поступився Словенії.
В інших поєдинках Вірменія під керівництвом українського тренера Олександра Петракова програла Північній Македонії, а Ліхтенштейн розійшовся миром з Гібралтаром.
Ліга націй сезону-2024/25
4 тур, 13 жовтня
Ліга В
Казахстан – Словенія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 55 Млакар
Фінляндія – Англія 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Гріліш, 0:2 – 74 Александер-Арнольд, 0:3 – 84 Райз, 1:3 – 87 Хосконен
21:45 Греція – Ірландія
21:45 Австрія – Норвегія
Ліга С
Вірменія – Північна Македонія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 82 Міовські, 0:2 – 85 Алімі
Мальта – Молдова 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 87 Теума (пен)
21:45 Фарерські Острови – Латвія
Ліга D
Ліхтенштейн – Гібралтар 0:0
12 жовтня відбулося 8 матчів у межах 3 раунду Ліги націй УЄФА.
У першому матчі ігрового дня Косово на виїзді перемогло Литву. У другому слоті відбулося два поєдинки – Хорватія оформила камбек проти Шотландії, а Болгарія та Люксембург розписали нульову нічию.