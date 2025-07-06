ЮКСА продовжила контракт з двома півзахисниками

ЮКСА оголосила про підписання нових контрактів з двома півзахисниками.

Про це повідомила пресслужба команди з Київщини.

Нові угоди строком на два роки підписали Андрій Кіреєв та Роман Ювхимець.

У сезоні-2024/25 обидва футболісти зіграли по 12 матчів, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що сезон 2024/2025 ЮКСА завершила на 8 сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

Раніше колектив з Тарасівки оголосив про призначення нового головного тренера.