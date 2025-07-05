ЮКСА призначила ексгравця Металіста головним тренером

ЮКСА з Київщини оголосила про призначення Андерсона Рібейро на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Деталі підписаної угоди не розголошуються. Протягом ігрової кар'єри бразилець виступав за Металіст, запорізький Металург, ФК Харків та Арсенал з цього ж міста.

Після завершення кар'єри Рібейро працював у тренерському штабі Олександра Кучера та у латвійській Лієпаї.

Зазначимо, що перебравшись в харківський Арсенал у 2002 році, Андерсон став першим бразильцем в історії Першої ліги.

Нагадаємо, що сезон 2024/2025 ЮКСА завершила на 8 сходинці турнірної таблиці Першої ліги.

Раніше колектив з Тарасівки оголосив про відхід восьми футболістів.