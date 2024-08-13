Першолігова Кудрівка вибила клуб УПЛ з Кубку України

Кудрівка здобула вольову перемогу над Лівим берегом на стадії другого попереднього етапу Кубку України-2024/25.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги Кудрівки, але в середині другого тайму Лівий берег перевернув гру за кілька хвилин та вийшов уперед. Втім, гоподарі спромоглися на зворотній камбек в ендшпілі зустрічі.

Кубок України-2024/25

Другий попередній етап, 13 серпня

Кудрівка — Лівий берег 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 — Потімков 37, 1:1 — Литовченко 60, 1:2 — Литовченко 75, 2:2 — Коркішко 77, 3:2 — Сторчоус 85

Лівий берег мав розпочати новий сезон у Першій лізі, але команда Віталія Первака здобула путівку в УПЛ завдяки перемозі в "Турнірі чотирьох".

У ці хвилини проходить заключний поєдинок другого попереднього етапу Кубку України — останнього учасника наступної стадії визначають Олімпія Савинці та Гірник-Спорт.