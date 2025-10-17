Полтава прийматиме Оболонь у першому матчі УПЛ після міжнародної перерви

Сьогодні, 17 жовтня, програма 9 туру Української Прем'єр-ліги відкриватиметься одним матчем.

СК Полтава прийматиме Оболонь. Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Після 8 зіграних матчів полтавці знаходяться на 15 сходинці турнірної таблиці, маючи 4 залікові пункти, Оболонь водночас розташувалась на 10 позиції в чемпіонаті України. "Пивовари" заробили 10 очок в перших 8 поєдинках УПЛ.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 17 жовтня

15:30 Полтава – Оболонь

Турнірна таблиця УПЛ