Чернігів переміг Скалу 1911 в першому матчі за третє місце Другої ліги

У п'ятницю, 30 травня, відбувся перший матч між Скалою 1911 та Черніговом, які зійшлись у битві за третє місце Другої ліги.

Зустріч завершилась перемогою підопічних Чорного 3:2.

Голи Порохні та Койдана дозволили господарям поля піти на перерву за комфортної переваги, але дубль Лісовика майже перевернув гру з ніг на голову.

Вже під час фінальної контратаки Єгор Картушов зробив чудовий навіс у карний майданчик, а Кулик вирвав перемогу для Чернігова.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

Матч за третє місце

Перший матч, 30 травня

Чернігів – Скала 1911 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Порохня, 21, 2:0 – Койдан, 31, 2:1 – Лісовик, 56, 2:2 – Лісовик, 82, 3:2 – Кулик, 90+5

Матч-відповідь між командами заплановано на 4 червня о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що у ці хвилини відбувається матч за перше місце у Другій лізі між Колосом-2 та Пробієм. Перша зустріч завершилась 0:1 на користь клубу з Городенки.