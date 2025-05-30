Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чернігів переміг Скалу 1911 в першому матчі за третє місце Другої ліги

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 14:09
Чернігів переміг Скалу 1911 в першому матчі за третє місце Другої ліги
Єгор Картушов
ФК Чернігів

У п'ятницю, 30 травня, відбувся перший матч між Скалою 1911 та Черніговом, які зійшлись у битві за третє місце Другої ліги.

Зустріч завершилась перемогою підопічних Чорного 3:2.

Голи Порохні та Койдана дозволили господарям поля піти на перерву за комфортної переваги, але дубль Лісовика майже перевернув гру з ніг на голову.

Вже під час фінальної контратаки Єгор Картушов зробив чудовий навіс у карний майданчик, а Кулик вирвав перемогу для Чернігова.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
Матч за третє місце
Перший матч, 30 травня

Чернігів – Скала 1911 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Порохня, 21, 2:0 – Койдан, 31, 2:1 – Лісовик, 56, 2:2 – Лісовик, 82, 3:2 – Кулик, 90+5

Матч-відповідь між командами заплановано на 4 червня о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що у ці хвилини відбувається матч за перше місце у Другій лізі між Колосом-2 та Пробієм. Перша зустріч завершилась 0:1 на користь клубу з Городенки.

Чемпіонат України, Друга ліга Чернігів Скала-1911

Чемпіонат України, Друга ліга

Пробій здолав Колос-2 у першому матчі фіналу Другої ліги
Плейоф за плейоф: Скала 1911 зіграє з Локомотивом за право зустрітися з Черніговом
Клуби Другої ліги звернулися до УАФ через рішення ПФЛ не замінювати Рух-2 у матчі за третє місце
У ПФЛ досі не вирішили, що робити з матчем плейоф за третє місце Другої ліги після зняття Руха-2
Тренер Руха відреагував розформування другої команди львівського клубу

Останні новини