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Металург переграв Поділля в матчі Першої ліги

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 14:41
Металург переграв Поділля в матчі Першої ліги
МФК Металург

Сьогодні, 2 травня, відбувся матч шостого туру групи вибування Першої ліги між Металургом та хмельницьким Поділлям.

Зустріч завершилась перемогою 3:2 на користь запорізького колективу.

Ще у перші 30 хвилин гри команди обмінялись голами, а під завісу тайму Заєць зрізав м'яч у власні ворота та вивів МФК уперед.

Блізніченко на 76-й хвилині матчу встановив комфорту перевагу для гостей, завдяки чому точний удар Профатило не завадив Металургу записати у свій актив важливі три очки.

Чемпіонат України – Перша ліга
6 тур, група вибування

Поділля – МФК Металург 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Савін, 10, 1:1 – Блізніченко, 27, 1:2 – Заєць, 37 (автого), 1:3 – Блізніченко, 76, 2:3 – Профатило, 90+1

Standings provided by Sofascore

Напередодні стало відомо, що Металург звільнив весь тренерський штаб.

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