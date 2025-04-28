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Клуб Першої ліги звільнив головного тренера

Олександр Булава — 28 квітня 2025, 18:00
Клуб Першої ліги звільнив головного тренера
Ілья Близнюк
МФК Металург

Запорізький МФК Металург розірвав контракт з головним тренером Іллею Близнюком після серії безвиграшних матчів у чемпіонаті Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з 51-річним фахівцем команду покинули його асистенти Дмитро Невмивака, Володимир Польовий та Євген Проценко.

"Вдячні всім тренерам за працю. Бажаємо успіхів у майбутніх футбольних викликах!", – йдеться в повідомленні.

Близнюк прийшов у команду в жовтні, коли замінив на тренерському містку Володимира Шаповала. Команда під його керівництвом посідає 6-те місце у Групі вибування Першої ліги (зона перехідних матчів). У чотирьох матчах весняної частини сезону Металург двічі поступився та двічі зіграв внічию.

Близнюк МФК Металург

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