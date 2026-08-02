Вікторія переграла Колос-2, Локомотив Київ та Прикарпаття розписали гольову нічию у 2 турі Першої ліги
У неділю, 2 серпня, двома матчами продовжився другий тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.
У першому протистоянні сумська Вікторія зуміла переграти дубль ковалівського Колоса. Перший тайм пройшов без голів, проте вже у наступній 45-хвилинці команда Володимира Романенка почала реалізовувати гольові моменти.
На 48-й хвилині рахунок зустрічі відкрив Максим Бойко, а вже через 12 хвилин з 11-метрової позначки відзначився голом Владислав Хамелюк. Попри фоли з боку гравців Вікторії, які закінчилися для них трьома жовтими картками, команда з Сумщини здобула три очки за підсумками цього протистояння.
Прикарпаття-Благо та Локомотив Київ влаштували гольову перестрілку у першому таймі. Першим відзначився Соловйов вже на 9-й хвилині, однак незабаром кияни завдяки Савчуку та М'якушку відповіли своїми двома забитими м'ячами.
Цюцюра на 37-й хвилині відновив паритет, а вже в другій 45-хвилинці команди не знайшли в собі сили продовжувати цю гольову феєрію та завершили гру нічиєю.
Вікторія – Колос 2 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Бойко, 2:0 – 60 Хамелюк (пенальті)
Прикарпаття – Локомотив Київ 2:2 (2:2)
Голи: 1:0 – 9 Соловйов, 1:1 – 12 Савчук, 1:2 – 20 М'якушко, 2:2 – 37 Цюцюра
Нагадаємо, що раніше Металіст обіграв Пробій, а Полтава зіграла внічию з тернопільською Нивою у 2 турі Першої ліги.