Вікторія переграла Колос-2, Локомотив Київ та Прикарпаття розписали гольову нічию у 2 турі Першої ліги

У неділю, 2 серпня, двома матчами продовжився другий тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

У першому протистоянні сумська Вікторія зуміла переграти дубль ковалівського Колоса. Перший тайм пройшов без голів, проте вже у наступній 45-хвилинці команда Володимира Романенка почала реалізовувати гольові моменти.

На 48-й хвилині рахунок зустрічі відкрив Максим Бойко, а вже через 12 хвилин з 11-метрової позначки відзначився голом Владислав Хамелюк. Попри фоли з боку гравців Вікторії, які закінчилися для них трьома жовтими картками, команда з Сумщини здобула три очки за підсумками цього протистояння.

Прикарпаття-Благо та Локомотив Київ влаштували гольову перестрілку у першому таймі. Першим відзначився Соловйов вже на 9-й хвилині, однак незабаром кияни завдяки Савчуку та М'якушку відповіли своїми двома забитими м'ячами.

Цюцюра на 37-й хвилині відновив паритет, а вже в другій 45-хвилинці команди не знайшли в собі сили продовжувати цю гольову феєрію та завершили гру нічиєю.

Чемпіонат України – Перша ліга

2-й тур, 2 серпня

Вікторія – Колос 2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Бойко, 2:0 – 60 Хамелюк (пенальті)

Прикарпаття – Локомотив Київ 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 9 Соловйов, 1:1 – 12 Савчук, 1:2 – 20 М'якушко, 2:2 – 37 Цюцюра

Нагадаємо, що раніше Металіст обіграв Пробій, а Полтава зіграла внічию з тернопільською Нивою у 2 турі Першої ліги.