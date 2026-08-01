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Металіст обіграв Пробій у 2 турі Першої ліги

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 15:18
Металіст обіграв Пробій у 2 турі Першої ліги

У суботу, 1 серпня, продовжився другий тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27. Харківський Металіст вдома здобув перемогу над Пробоєм завдяки трьом голам у першому таймі.

Гості завершували матч у меншості. На 83-й хвилині з поля був вилучений Максим Гірний, який наприкінці першого тайму з пенальті забив єдиний гол Пробою в матчі.

Чемпіонат України, Перша ліга
2 тур, 1 серпня

Металіст – Пробій – 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 27 Приходько, 2:0 – 32 Вернаттус, 3:0 – 37 Вернаттус, 3:1 – 45 Гірний (з пенальті)

Також 1 серпня відбудуться ще два матчі 2 туру Першої ліги: Чернігів – Куликів-Білка та Полтава – Нива Тернопіль.

Напередодні другий тур Першої ліги розпочався з нічиєї між ЮКСА та Олександрією, а також перемогою Агробізнеса над Фенікс-Маріуполем.

Чемпіонат України, Перша ліга

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