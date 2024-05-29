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Епіцентр — Верес 1:1: огляд матчу плей-оф за місце в УПЛ

Станіслав Лисак — 29 травня, 23:50
Епіцентр — Верес 1:1: огляд матчу плей-оф за місце в УПЛ

Епіцентр з Кам'янця-Подільського зіграв унічию з рівненським Вересом у першій грі плей-оф за місце в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

Огляд матчу

Чемпіонат України — УПЛ
Плей-оф, перший матч
29 травня

Епіцентр — Верес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Мороз, 1:1 - 80 Гайдучик

Матч-відповідь відбудеться 2 червня. Початок — о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Верес посів 13 місце в УПЛ у сезоні-2023/24. Епіцентр завершили цьогорічний розіграш Першої ліги на 4 позиції.

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