Епіцентр — Верес 1:1: огляд матчу плей-оф за місце в УПЛ
Епіцентр з Кам'янця-Подільського зіграв унічию з рівненським Вересом у першій грі плей-оф за місце в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні.
Огляд матчу
Чемпіонат України — УПЛ
Плей-оф, перший матч
29 травня
Епіцентр — Верес 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Мороз, 1:1 - 80 Гайдучик
Матч-відповідь відбудеться 2 червня. Початок — о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, Верес посів 13 місце в УПЛ у сезоні-2023/24. Епіцентр завершили цьогорічний розіграш Першої ліги на 4 позиції.