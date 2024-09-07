Металліст 1925 прийме Діназ, Полтава вдома зіграє з Вікторією у 5 турі Першої ліги
ПФЛ
Сьогодні, 1 вересня, в українській Першій лізі буде зіграно чотири матчі.
Металліст 1925 спробує здобути першу перемогу у сезоні у грі проти Діназа. Поділля вдома прийме Прикарпаття. Також між собою зіграють Полтава та Вікторія, Кремінь поїде в гості до Кудрівки.
Чемпіонат України — Перша ліга
5 тур, 7 вересня
11:00 Полтава — Вікторія Суми
12:00 Кудрівка — Кремінь
14:00 Поділля — Прикарпаття
16:00 Металіст 1925 — Діназ
Нагадаємо, вчора у Першій лізі відбулося три поєдинки. Справжню сенсацію створила Нива, яка на виїзді обіграла Минай.