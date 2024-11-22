Матч Першої ліги Металург – Діназ не відбудеться

Матч 18 туру Першої ліги України Металург – Діназ, який був запланований на 24 листопада, не відбудеться.

Про це повідомив Telegram-канал DiViSport.

Таке рішення було ухвалено ПФЛ після звернення ФК Діназ. Вишгородці не можуть приїхати на цей поєдинок. Про причини не повідомляється.

Подальшу долю цього матчу буде вирішено найближчим часом.

Обидва колективи сусіди по турнірній таблиці Першої ліги Б. В активі запорізького клубу 14 очок за 15 зіграних матчів і 7 місце, Діназ розташувався сходинкою нижче (13 очок).