Полісся-2 зазнало поразки від Інгульця, пропустивши гол на останніх хвилинах у другому турі Першої ліги

У понеділок, 3 серпня, дубль житомирського Полісся зазнав поразки від Інгульця у межах другого туру Першої ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 1:2.

Петрівці відкрили лік голів вже на 3-й хвилині зустрічі. Олександр Євтушенко скористався своїм моментом та прошив ворота 18-річного Дениса Талька. "Вовки" ж змогли відігратися під завершення першого тайму, коли Олексій Авраменко зумів зрівняти рахунок.

Друга 45-хвилинка розпочалася з двома одиницями на табло, тому кожна команда намагалася вигризти собі перемогу. Найближчими до цього були підопічні Олександра Максимова. На 84-й хвилині на користь його команди арбітр призначив пенальті.

До 11-метрової позначки підійшов 20-річний Ярослав Караман, утім, свій шанс він реалізувати не зміг, тому команди, здавалося, поділили очки за підсумками гри, але Янович так не думав, й на останніх хвилинах вирвав для команди Василя Кобіна перемогу.

Чемпіонат України – Перша ліга

2-й тур, 3 серпня

Інгулець – Полісся Житомир 2 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Євтушенко, 1:1 – 45+1 Авраменко, 2:1 – 90+5 – Янович Авраменко

Нереалізований пенальті: Караман – 84

Нагадаємо, що раніше Вікторія переграла Колос-2, а Локомотив Київ та Прикарпаття розписали гольову нічию.