Епіцентр розгромив Минай у 15 турі Першої ліги

Сьогодні, 2 листопада, в межах 15 туру чемпіонату Першої ліги відбулося два матчі.

СК Полтава вдома поступилась Кудрівці. Долю гри визначили голи Ярослава Квасова та Андрія Сторчоусова. Завдяки перемозі Кудрівка зрівнялась з очками з полтавцями (по 25 балів) та наразі очолює турнірну таблицю групи В завдяки перевазі в очних зустрічах.

Епіцентр завдяки дублю 21-річного Івана Бендери та голам Данила Кравчука і Євгена Запорожця розгромив закарпатський Минай.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

2 листопада, 15 тур

СК Полтава – Кудріка 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 18 Квасов, 0:2 – 23 Сторчоус, 1:2 – 35 Одарюк

Епіцентр – Минай 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Бендера, 2:0 – 41 Кравчук, 3:0 – 58 Запорожець, 4:0 – 86 Бендера

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 на виїзді здобув перемогу над Діназом, а Прикарпаття здолало Поділля.