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Діназ зіграв унічию з Нивою у матчі Першої ліги

Олег Дідух — 8 травня 2025, 15:35
Діназ зіграв унічию з Нивою у матчі Першої ліги
ФК Нива Тернопіль

У четвер, 8 травня, відбувся матч 7 туру другого етапу Першої ліги в групі вибування між Діназом і тернопільською Нивою. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Обидва голи у матчі забили гравці Діназа. Щоправда, у першому таймі вони забили у власні ворота зусиллями Тіта Чернецького. Зрівняти рахунок вдалося в середині другого тайму завдяки вражаючому сольному проходу Тараса Кириченка.

Чемпіонат України – Перша ліга, група вибування
7 тур, 8 травня

Діназ – Нива Тернопіль – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Чернецький, 1:1 – 66 Кириченко

Нива завдяки цій нічиїй набрала 28 очок і наразі йде другою в групі вибування. Діназ залишається у зоні вильоту – на передостанньому місці з 15 балами в активі.

Нагадаємо, 4 травня харківське дербі завершилося внічию 2:2.

Діназ Нива Тернопіль Чемпіонат України, Перша ліга

Діназ

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