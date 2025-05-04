Перша ліга. Полтава обіграла Агробізнес

Матч п’ятого туру другого етапу Першої ліги в Чемпіонській групі між Полтавою і Агробізнесом завершився перемогою господарів із рахунком 2:0. Голи забивали Володимир Одарюк і Євген Місюра.

Чемпіонат України – Перша ліга, чемпіонська група

5 тур, 4 травня

Полтава – Агробізнес – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Одарюк, 2:0 – 71 Місюра

Полтава завдяки цій перемозі набрала 35 очок і піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера, Епіцентра, становить 9 очок. Агробізнес іде п’ятим із 29 балами в активі.

Також сьогодні, 4 травня, відбудеться ще один матч у Чемпіонській групі – харківське дерюі між Металістом 1925 і Металістом. Цей поєдинок розпочався о 15:00.

Вчора, 3 травня, Кудрівка обіграла Буковину 2:0.