Кубок Африки проводитимуть раз на два роки
Кубок африканських націй (КАН) буде проводитися раз на два роки.
Про це повідомляє пресслужба Конфедерації африканського футболу (CAF).
Минулого року CAF вирішила змінити періодичність проведення КАН і проводити турнір раз на чотири роки. Проте тепер від цього рішення вирішили відмовитися та повернутися до звичної періодичності – раз на два роки.
Відмова від минулорічного рішення спричинена проблемами з запуском африканської Ліги націй. Пошуки фінансових ресурсів на проведення цього турніру виявилися значно складнішими, ніж очікувалося.
Наступний розіграш КАН відбудеться у 2027 році в Кенії, Танзанії та Уганді.
Нагадаємо, наприкінці листопада поточного року Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосить рішення щодо апеляції Сенегалу на присудження Марокко титулу переможця Кубка африканських націй 2025 року.