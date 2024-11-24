Вони думають про гроші, а не про футболістів: Перес розкритикував УЄФА та ФІФА

Президент Реала Флорентіно Перес розкритикував УЄФА та ФІФА за оновлений формат Ліги чемпіонів та клубний чемпіонат світу відповідно, наголосивши, що організації роблять це лише задля власного прибутку.

Його слова наводить Marca.

"ФІФА збільшила кількість пауз (на матчі збірних), а УЄФА створила формат Ліги чемпіонів, який ніхто не розуміє. Вони збільшили кількість матчів у турнірах, які вони мали. Також було створено новий турнір – клубний чемпіонат світу.

10 років тому вони організовували 488 матчів, зараз – 760. Все це для того, щоб заробляти більше. Вони не рахуються з гравцями. Не вважають, що спорт має бути сталим, не думають і про футболістів.

Для професіональних гравців це шкідливо. Це збільшує кількість травм. У цьому сезоні ми можемо зіграти 82 матчі. Стало на 63% більше матчів під егідою ФІФА та УЄФА – 36 замість 22", – сказав Перес.