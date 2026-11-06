Тулуза здобула впевнену перемогу над Страсбургом у 10 турі Ліги 1

Тулуза здобула впевнену перемогу над Страсбургом у стартовому матчі 10-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Наприкінці першого тайму відкрив лік забитим м'ячам Ідальго, який вдало скористався передачею від Оппонга. Вже на 56-й хвилині і Маккензі подвоїв перевагу господарів.

Рейна відквитав один м'яч, але у підсумку виявилось, що це був лише гол престижу. Йоргенсен забив третій гол за свою команду та поставив крапку у цьому поєдинку.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

10 тур, 6 листопада

Тулуза – Страсбург – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Ідальго, 2:0 – 56 Маккензі, 2:1 – 67 Рейна, 3:1 – 76 Йоргенсен

Турнірна таблиця Ліги 1 Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у заключних матчах попереднього туру Марсель переграв Тулузу, а Монако поступилось Парижу.