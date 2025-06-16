ПСЖ поставив умову Борнмуту щодо трансферу Забарного

ПСЖ та Борнмут готуються до нового етапу переговорів щодо переходу Іллі Забарного.

Про це пише журналіст Руді Галетті.

За його інформацією, переговори між французьким та англійським клубами все ще тривають.

Повідомляється, що парижани не проти задовольнити фінансові вимоги Борнмута, однак із важливим нюансом: основна частина суми має бути оформлена у вигляді бонусів.

Чи готовий англійський клуб погодитися на таку умову наразі не повідомляється.

Раніше йшлося про те, що сума трансферу Забарного у ПСЖ може скласти 60 млн євро. Зауважимо, що 20% від переходу може отримати й київське Динамо.

Тим часом Ілля Забарний взяв участь у благодійному заході, який відбувся в Борнмуті та був присвячений підвищенню обізнаності про ситуацію в Україні.