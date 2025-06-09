В інтересах клубу: Меньян поставив Мілану ультиматум щодо свого трансферу

Воротар збірної Франції Майк Меньян шляхом ультиматуму дав зрозуміти Мілану, що він хоче залишити клуб цього літа.

Про це повідомляє L`Equipe.

Сторони так і не змогли домовитися про новий контракт, у той час як чинна угода розрахована до літа 2026 року.

Голкіпером цікавиться Челсі, який запропонував "россонері" за 29-річного француза 15 мільйонів євро. Однак "дияволи" хочуть отримати 25-30 мільйонів.

Цією ситуацією незадоволений Меньян. Повідомляється, що він поставив ультиматум керівництву Мілана: або його продають зараз за те, що пропонують, або він залишить клуб наступного літа безкоштовно – італійці ризикують нічого не отримати за свого капітана.

Мілан готовий продати Меньяна, але хоче отримати за нього більше грошей, щоб реінвестувати їх у придбання Міле Свілара з Роми або Вані Мілінковича-Савича з Торіно.

Майк Меньян приєднався до Мілана влітку 2021 року, перейшовши з Лілля за 16,4 мільйона євро. За цей час він взяв участь у 163 матчах, у якихз пропустив 170 голів та 59 разів відстояв на "нуль.

У сезоні-2021/22 французький голкіпер допоміг "россонері" вперше з 2011 року стати чемпіоном Італії, а в січні цього року він з клубом виграв Суперкубок Італії.